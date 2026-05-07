Il presidente del club ha proposto a Gattuso un contratto triennale, ma si valuta anche un ritorno di Juric, con l’obiettivo di rafforzare la squadra. Di recente, si è parlato di una possibile preferenza del club nei confronti di Juric, che avrebbe una buona considerazione tra i tifosi. Già nel 2023 si era scritto che sostenere il Torino di Cairo poteva sembrare una scelta senza prospettive certe.

Lo scrivemmo già nel 2023: tifare il Torino di Cairo è un po’ come vivere nei paesi comunisti, non c’è futuro. Quella sensazione che domani sarà uguale a oggi e dopodomani pure. Abbiamo pensato a loro, ai poveri tifosi del Torino, quando ci si è illuminata davanti la prima pagina di Tuttosport che urla “triennale per Gattuso”. Ci è preso come un nodo alla bocca dello stomaco. Perché nel futuro prossimo del Torino non c’è solo, fortissima, la possibilità che possa arrivare Gattuso dopo i successi in Nazionale. L’alternativa – se non fosse confermato D’Aversa – sarebbe un ritorno di Juric. Gattuso-D’Aversa-Juric è una specie di triangolo delle Bermude.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cairo offre un triennale a Gattuso, o torna Juric: pensa essere un tifoso del Torino

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#Cairo offre un triennale a #Gattuso, o torna #Juric: pensa essere un tifoso del #Torino Vedi a protestare ogni domenica contro il presidente Finisce che quello poi si vendica, si accanisce. Esprimiamo la nostra solidarietà al popolo granata I dettagli: https://w - facebook.com facebook