Bergamo | Alle medie con coltello martello e piede di porco

Una donna ha denunciato che due ragazzini sono stati trovati con coltello, martello e piede di porco negli zaini alla scuola Donadoni, in Città Alta, a Bergamo. La madre ha affermato che la scuola non avrebbe chiamato il 112 nonostante la presenza degli oggetti pericolosi. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità stanno verificando i dettagli.

LA DENUNCIA. Una mamma: «Due ragazzini trovati alla Donadoni in Città Alta con le armi negli zaini, la scuola non ha chiamato il 112». «L’insegnante ha visto che un ragazzino stava mostrando ai compagni qualcosa che aveva nello zaino. Quando si è accorta che si trattava di un coltello da cucina ha perquisito le cartelle e le giacche di tutti, trovando nello zaino di un altro ragazzino un martello e un piede di porco». A denunciare il grave episodio al nostro giornale sono la mamma e la nonna di due ragazzini che frequentano le medie Donadoni in Città Alta (preferiscono restare anonime a tutela dei minori, ndr). «È successo la mattina di...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo: «Alle medie con coltello, martello e piede di porco» Notizie correlate Sorprende i ladri in casa: minacciato con un piede di porcoCivitanova Marche (Macerata), 16 febbraio 2026 – Entra nella sua villetta e trova i ladri che rovistano: uno aveva in mano un piede di porco, si... Nocera: due ladri in fuga dopo scasso con piede di porcoUna domenica di marzo a Nocera Inferiore si è trasformata in uno scenario di tensione urbana quando due individui hanno tentato un’effrazione in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bergamo: Alle medie con coltello, martello e piede di porco; Conclusa la Fiera dei Mestieri: i ringraziamenti del Servizio Istruzione; L'Università di Bergamo sopra la media nazionale; Bergamo, Filippo Caccamo sul palco del Donizetti per dimostrare che la visita al museo può anche far ridere. Bergamo: «Alle medie con coltello, martello e piede di porco»Una mamma: «Due ragazzini trovati alla Donadoni in Città Alta con le armi negli zaini, la scuola non ha chiamato il 112». ecodibergamo.it Martinengo, con il rasoio contro il compagno: ancora violenza alle scuole medieMartnengo (Bergamo) – Ancora violenza in una scuola. Non in strada, non in un contesto criminale, ma tra i banchi di un istituto scolastico. A pochissimi giorni di distanza dalla brutale aggressione ... ilgiorno.it Dimensio... - Dimensione Animale Bergamo ODV - canile Verdello facebook Il Comune di Bergamo ha pubblicato un nuovo bando straordinario per l’assegnazione delle ultime due licenze taxi rimaste, completando così l’incremento del 20% previsto dal Decreto Asset (Dl 104/2023). x.com