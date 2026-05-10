A Torino, il giocatore conosciuto come Simeone ha segnato per primo in tutte le gare in cui ha segnato, incluso l'ultimo incontro contro il Sassuolo. La sua rete di apertura ha caratterizzato i risultati della squadra in 11 occasioni, mantenendo questa tendenza anche nel match recente. Non ci sono stati altri modi in cui ha aperto le marcature, confermando questa sua abitudine durante tutta la stagione.

I sei gol segnati nelle ultime dieci partite di campionato sono già un dato statisticamente rilevante, così come lo sono le cinque reti realizzate nelle ultime cinque gare disputate in casa dal Torino, come solo Marco Ferrante (gennaio-marzo 2000) era riuscito a fare in granata nell’epoca dei tre punti a vittoria. Il dato che forse racconta meglio qual è stato e quale rimane il ruolo di Giovanni Simeone in questo campionato, però, è un altro. Segnando il gol del momentaneo 1-1 contro il Sassuolo, il Cholito non è soltanto salito a 11 reti in questo campionato agganciando in questo modo il quinto posto nella classifica marcatori — ma ha anche confermato una regola che sembra scolpita nel marmo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino, la legge di Simeone: segna sempre per primo e lancia i granata

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