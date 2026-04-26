Torino Inter LIVE 1-2 | Simeone i granata tornano in partita
Alle 18, all’Olimpico Grande Torino, si gioca Torino-Inter, una partita valida per il 34° turno di Serie A 202526. I padroni di casa trovano il gol che riapre la partita, portandosi sul punteggio di 1-2. La sfida si svolge sotto gli occhi di tifosi e appassionati, con aggiornamenti in tempo reale disponibili durante l’incontro.
di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match del 34° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico Grande Torino per Torino Inter, match valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie A 202526. I granata, reduci dal pareggio per 0 a 0 con la Cremonese, si trovano al 13° posto in classifica con 40 punti. I nerazzurri, reduci dal successo per 3 a 0 contro il Cagliari, sono stabilmente al primo posto in classifica con 78 punti, ma non potranno festeggiare già oggi la matematica vittoria dello scudetto, per via del successo ottenuto ieri dal Napoli contro la Cremonese.🔗 Leggi su Internews24.com
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