Incendio a Piossasco | a fuoco un capannone industriale con veicoli parcheggiati colonna di fumo visibile da distante
Nella serata di lunedì 27 aprile 2026 si è verificato un incendio in regione Abate a Piossasco. Le fiamme sono divampate all’interno di un capannone industriale, dove si trovavano alcuni veicoli parcheggiati. Una colonna di fumo si è alzata visibile da una certa distanza, attirando l’attenzione nelle zone circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo.
Un incendio è divampato nella serata di oggi, lunedì 27 aprile 2026, in regione Abate a Piossasco. Le fiamme sono scaturite all'interno di un capannone industriale dove, secondo le prime informazioni, si trovano alcuni camion parcheggiati. Dall'edificio si è sprigionata immediatamente un'alta.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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