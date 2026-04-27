Incendio a Piossasco | a fuoco un capannone industriale con veicoli parcheggiati colonna di fumo visibile da distante

Nella serata di lunedì 27 aprile 2026 si è verificato un incendio in regione Abate a Piossasco. Le fiamme sono divampate all’interno di un capannone industriale, dove si trovavano alcuni veicoli parcheggiati. Una colonna di fumo si è alzata visibile da una certa distanza, attirando l’attenzione nelle zone circostanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo.