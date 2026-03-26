Aics Torino ha annunciato il progetto “Blooming – Fiorisci nel tuo quartiere!”, che prevede due anni di attività culturali e sportive rivolte ai giovani di Barriera di Milano e Aurora. L’evento di apertura, intitolato “Estrospezione”, si terrà domenica 29 marzo 2026, dalle 18 alle 22, presso l’OST Barriera, in via Luigi Pietracqua 9. Il progetto è patrocinato dal Comune di Torino.

Domenica 29 marzo 2026, dalle 18 alle 22, all’OST Barriera (via Luigi Pietracqua 9, Torino), Aics Torino presenta Estrospezione, evento inaugurale del progetto biennale “Blooming – Fiorisci nel tuo quartiere!”, patrocinato dal Comune di Torino. L’iniziativa è rivolta ai giovani dai 12 ai 35 anni residenti nei quartieri Barriera di Milano e Aurora e mira a offrire percorsi gratuiti di laboratori culturali e sportivi, supporto psicologico, orientamento al lavoro e interventi di riduzione del danno. All’inaugurazione parteciperà Carlotta Salerno, Assessora alle periferie e alle politiche giovanili. La serata prevede un aperitivo offerto da OST con opzioni halal e vegane, seguito da una jam session ambient aperta (musicale e poetica) del Millennium Van, il palco itinerante dell’associazione Fuori Servizio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Aics Torino lancia “Blooming”, due anni di laboratori culturali e sportivi per i giovani di Barriera di Milano e Aurora

Articoli correlati

**Fondazione Cariverona promuove progetti sportivi e culturali per giovani con un bando da due milioni di euro**La Fondazione Cariverona ha lanciato un nuovo bando per promuovere progetti sportivi e culturali rivolti a ragazzi tra i 6 e i 18 anni, con un budget...

Violenta lite in strada a Torino Barriera di Milano, ma i due contendenti vengono separatiUna violenta lite in strada è avvenuta nel pomeriggio di domenica 11 gennaio 2026, in via Sandigliano a Torino.