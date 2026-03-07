Onorato lancia la sfida per Roma 2027 | Un comitato in ogni quartiere Saremo la nuova forza popolare e riformista

Un politico annuncia l’obiettivo di creare un comitato per ogni quartiere di Roma, affermando che il movimento sarà una nuova forza popolare e riformista. La dichiarazione segna l’apertura di una campagna con lo scopo di rinnovare il panorama politico locale e nazionale, puntando sul civismo. La proposta viene presentata come un passo fondamentale per cambiare gli assetti del centrosinistra e rafforzare il coinvolgimento diretto dei cittadini.

Progetto Civico Italia a Roma può contare già su 50 comitati locali e oltre 500 iscritti. L'assessore e leader del movimento: "Vogliamo aprire 327 comitati" Non è solo una convention locale, ma la posa della pietra più importante di una struttura nazionale che punta a scardinare gli equilibri del centrosinistra partendo dal civismo. Oggi l'Hotel Shangri-La all'Eur è diventato il quartier generale romano di Alessandro Onorato e del suo Progetto Civico Italia. L'obiettivo è chiaro: trasformare l’energia delle liste civiche in una forza politica organizzata, pronta per la volata delle elezioni amministrative del 2027 quando, su Roma, PCI costituirà una delle gambe della coalizione che sosterrà Gualtieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

