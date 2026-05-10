Al secondo turno degli Internazionali d’Italia, il brasiliano Joao Fonseca è stato eliminato, mentre ha vinto il tennista Medjedovic. Durante la partita, un gesto di Medjedovic ha provocato la reazione dei tifosi brasiliani, che si sono dimostrati arrabbiati. Il match si è concluso con la vittoria del giocatore che ha fatto quel gesto, suscitando reazioni tra il pubblico presente al Foro Italico.

Altra sorpresa serale agli Internazionali d'Italia al Foro Italico. Il brasiliano Joao Fonseca è uscito al secondo turno del torneo capitolino. La testa di serie numero 27 e bye al primo turno, è stato battuto in rimonta 3-6, 6-3, 7-6 (7-1) dal 22enne serbo Hamad Medjedovic. Una partita ad alta tensione, con il tifo della torcida brasiliana che ha caratterizzato tutto il match, disturbando anche gli stessi giocatori in campo. Particolarmente infuocato il finale del terzo set. Il serbo ha servito per il match ma, complice il tifo assordante, ha commesso un errore dopo l'altro. Tuttavia Medjedovic è riuscito a portare a casa la partita al tiebreak, terminato con un plateale gesto all'indirizzo dei tifosi brasiliani, una sorta di "night night" alla Steph Curry.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Torcida per Fonseca ma vince Medjedovic: il gesto che fa arrabbiare i brasiliani | VIDEO

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