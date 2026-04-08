Joao Fonseca carico per Berrettini | Dieci brasiliani fanno molto rumore… Non ha perso game ma…

Matteo Berrettini affronterà nei prossimi ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo il brasiliano Joao Fonseca. Dopo aver vinto con un punteggio di 6-0, 6-0 contro il russo numero 10 del mondo, il tennista italiano si prepara a scendere in campo alle ore 11. Fonseca, che ha commentato la partita di Berrettini, ha affermato che “dieci brasiliani fanno molto rumore” e ha osservato che, pur non avendo perso game, ci sono stati momenti da analizzare.

Matteo Berrettini affronterà Joao Fonseca agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver travolto il russo Daniil Medvedev (numero 10 del mondo) con un sonoro 6-0, 6-0, il tennista italiano tornerà in campo alle ore 11.00 di giovedì 9 aprile per fronteggiare il giovane talento brasiliano, reduce dal successo al terzo set contro il francese Arthur Rinderknech. Si preannuncia un confronto decisamente complicato per l’azzurro, che ha comunque tutte le carte per avere la meglio contro un avversario già sconfitto nell’unico precedente, disputato nel round robin di Coppa Davis. Su quel match è intervenuto anche lo stesso Joao Fonseca: “ Se non sbaglio, era la mia prima partita di Coppa Davis. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Joao Fonseca carico per Berrettini: “Dieci brasiliani fanno molto rumore… Non ha perso game, ma…” Joao Fonseca carico per Berrettini: “Dieci brasiliano fanno molto rumore… Non ha perso game, ma…”Matteo Berrettini affronterà Joao Fonseca agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver travolto il russo Daniil Medvedev (numero... Pronostico e quote Matteo Berrettini – Joao Fonseca, Monte Carlo 09-04-2026Matteo Berrettini e Joao Fonseca apriranno il programma sul Court des Princes alle 11:00 di mattina, un orario che deve piacere all’azzurro visto che... Temi più discussi: João Fonseca mantiene la sua posizione nella top 40 dell’ATP e si concentra sulla scalata della classifica durante il tour sulla terra battuta; Atp Montecarlo - Berrettini e Vavassori aprono il programma, in campo anche Arnaldi e Cobolli; Berrettini-Medvedev ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming; ATP Montecarlo 2026, Fonseca dopo l’esordio vincente con Diallo: Voglio il n. 1 ma serve tempo. Joao Fonseca carico per Berrettini: Dieci brasiliano fanno molto rumore… Non ha perso game, ma…Matteo Berrettini affronterà Joao Fonseca agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver travolto il russo Daniil Medvedev (numero 10 del ... oasport.it Joao Fonseca: Alcaraz e Sinner fanno la differenza per un motivoJoao Fonseca sta cercando di farsi strada tra i migliori tennisti del circuito. Il talento del brasiliano non si discute e quanto accaduto a Indian Wells ... oasport.it Scontro epico al terzo turno a Monte Carlo tra Matteo Berrettini (ATP 90) e Joao Fonseca (ATP 40)! FORZAA Matteo, 59 milioni di italiani sono con te! - facebook.com facebook ULTIM'ORA TENNIS ATP 1000 Monte-Carlo, Joao Fonseca agli ottavi di finale Battuto Rinderknech, affronterà Berrettini #SkySport #SkyTennis x.com