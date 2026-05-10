Tor Lupara scontro tra auto e scooter | 17enne in condizioni critiche

A Tor Lupara si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter, che ha coinvolto un ragazzo di 17 anni in condizioni critiche. Le autorità stanno indagando su come i due veicoli siano potuti incrociarsi sulle corsie opposte. Sono ancora in corso le analisi sui test tossicologici effettuati sul conducente della vettura, per accertare eventuali assunzioni di sostanze prima dell’incidente.

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? Punti chiave Come hanno fatto i due mezzi a incrociarsi sulle corsie opposte?. Quali sono gli esiti dei test tossicologici sul conducente della Lancia?. Perché i Carabinieri hanno dovuto sequestrare entrambi i vezzi coinvolti?. Come sono evolute le condizioni cliniche del ragazzo dopo l'intervento dell'eliambulanza?.? In Breve Scontro avvenuto sabato 9 maggio alle ore 19:30 in via Quarto Conca.. Conducente di 42 anni sottoposto a test alcol e stupefacenti dai Carabinieri.. Ferito trasportato con eliambulanza Ares al policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma.. Indagini in corso su Lancia Ypsilon e scooter Honda SH 125 coinvolti.. Un violento impatto tra un’auto e uno scooter ha lasciato un diciassettenne di Fonte Nuova in condizioni critiche ieri sera, sabato 9 maggio, nel tratto di via Quarto Conca a Tor Lupara.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tor Lupara, scontro tra auto e scooter: 17enne in condizioni critiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Montevarchi: muore 17enne in scooter nello scontro con un’autoMONTEVARCHI (AREZZO) – Incidente mortale oggi, 12 marzo 2026, a Montevarchi (Arezzo) in via Chiantigiana. Mattia Rizzetti morto investito da un'auto a Roma in zona Casal Monastero, il 16enne giocava nel Tor LuparaÈ stato investito nella notte, sulle strisce pedonali in via Ratto delle Sabine a Roma, Mattia Rizzetti.