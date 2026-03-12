Montevarchi | muore 17enne in scooter nello scontro con un’auto

Un incidente mortale si è verificato oggi a Montevarchi, in via Chiantigiana, dove un giovane di 17 anni, Giacomo Arrighetti, ha perso la vita nello scontro tra uno scooter e un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

MONTEVARCHI (AREZZO) – Incidente mortale oggi, 12 marzo 2026, a Montevarchi (Arezzo) in via Chiantigiana. A perdere la vita nello scontro fra auto e scooter, un ragazzo di appena 17 anni, Giacomo Arrighetti. L'incidente è accaduto intorno alle 13, sono stati attivati l'automedica Valdarno, l'ambulanza Misericordia di Castelfranco e l'elisoccorso Pegaso 1. Nonostante i tentativi di rianimazione per il 17enne non c'è stato niente da fare, è deceduto sul posto. Al volante dell'auto un ventottenne che è stato trasportato in codice 1 – codice verde – al pronto soccorso dell'ospedale della Gruccia.

