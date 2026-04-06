Mattia Rizzetti morto investito da un' auto a Roma in zona Casal Monastero il 16enne giocava nel Tor Lupara

Un ragazzo di 16 anni è stato investito e ucciso mentre attraversava sulle strisce pedonali a Casal Monastero, zona di Roma. L’incidente è avvenuto il 16 gennaio. Il giovane, noto per giocare nel quartiere Tor Lupara, è deceduto sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente.

È stato investito nella notte, sulle strisce pedonali in via Ratto delle Sabine a Roma, Mattia Rizzetti. Il 16enne ha perso la vita in ospedale, dopo un trasporto d’urgenza al Sant’Andrea. Scosso il IV Municipio Tiburtino e la squadra del Tor Lupara, dove da tre anni il giovane giocava. “Ci hai lasciato un vuoto incolmabile”, hanno scritto sui social. Alla guida dell’auto un 19enne romano, rimasto illeso e sottoposto a controlli su alcol e sostanze stupefacenti. Incidente a Casal Monastero Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile, Mattia Rizzetti è stato investito da un’auto. Il 16enne stava attraversando sulle strisce pedonali in via Ratto delle Sabine, nella zona di Casal Monastero a Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Mattia Rizzetti morto investito da un'auto a Roma in zona Casal Monastero, il 16enne giocava nel Tor Lupara Roma, il calciatore Mattia Rizzetti morto a 17 anni investito da auto: incidente a Casal MonasteroIl calciatore 17enne Mattia Rizzetti investito e ucciso da un'auto condotta da un 19enne a Casal Monastero il giorno di Pasqua. Leggi anche: Casal Monastero, calciatore 16enne travolto sulle strisce: morto Mattia Rizzetti Temi più discussi: Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale; Mattia Rizzetti morto in un incidente a Roma: il 16enne investito a Casal Monastero era una promessa del calcio; Casal Monastero, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni; Roma, morto giovanissimo calciatore investito da un'auto. Roma, il calciatore Mattia Rizzetti morto a 17 anni investito da auto: incidente a Casal MonasteroIl calciatore 17enne Mattia Rizzetti investito e ucciso da un'auto condotta da un 19enne a Casal Monastero il giorno di Pasqua ... fanpage.it Mattia Rizzetti muore a 16 anni investito sulle strisce a Roma. Il giovane calciatore sta rientrando a casaTerribile incidente nella notte a Casal Monastero, in provincia di Roma. A perdere la vita Mattia Rizzetti, un giovane calciatore di 17 anni di Aranova militante nella Roma City FC. ilmessaggero.it Mattia Rizzetti muore a 16 anni investito sulle strisce a Roma. Il giovane calciatore stava rientrando a casa facebook Casal Monastero, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com