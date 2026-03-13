Illegalità e spaccio a Tor Bella Monaca il giro di vite | 4 arresti

A Tor Bella Monaca, i Carabinieri hanno arrestato quattro persone nell’ambito di un’operazione contro l’illegalità e lo spaccio di droga. Le forze dell’ordine hanno eseguito i provvedimenti in diverse zone del quartiere, sequestrando sostanze stupefacenti e trovando armi. L’intervento si inserisce in un più ampio impegno delle forze di polizia per contrastare attività illegali nella zona.

Roma, 13 marzo 2026 – Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Frascati nel quartiere di Tor Bella Monaca e nelle aree limitrofe di Tor Vergata e Finocchio, finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Due arresti in via dell’Archeologia. Nel corso di un servizio di osservazione in via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno bloccato due cittadini stranieri, un 19enne marocchino e un 35enne tunisino, notati in atteggiamento sospetto. Sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso complessivamente di 17,5 grammi di cocaina, già suddivisi in 31 involucri pronti per la vendita, e della somma in contanti di 675 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Blitz da Tor Bella Monaca a Tivoli: dallo spaccio alla violenza domestica, 10 arrestiRoma, 2 febbraio 2026 – Dieci arresti in poche ore sono il risultato di un’intensa attività di controllo del territorio condotta dalla Polizia di...

Roma: operazione anti-droga, otto arresti a Tor Bella Monaca e Ponte di Nona. Focus su spaccio a giovani.Roma si confronta ancora una volta con l’ombra crescente dello spaccio di droga nelle sue periferie, con un’operazione delle forze dell’ordine che ha...

Altri aggiornamenti su Tor Bella Monaca

Temi più discussi: Maxi operazione dei Carabinieri a Roma: 21 arresti; Droga, a processo Bennato, Molisso e Esteban: i narcos che volevano riunire le piazze di spaccio; Controlli dei Carabinieri a Borghesiana e Finocchio: 5 arresti e oltre 11.000 euro di sanzioni nella lotta allo spaccio e all’illegalità diffusa; Controlli a tappeto dei Carabinieri a Tor Bella Monaca. Scoperto un tesoro di cocaina nascosto in auto. 5 arresti.

Blitz a Tor Bella Monaca: sequestrato un chilo di droga, cinque arresti tra i quali un 15enneAvrebbe fruttato migliaia di euro la droga sequestrata destinata alle piazze di spaccio romane. I carabinieri a Tor Bella Monaca hanno arrestato 5 persone, tra le quali un 15enne. fanpage.it

Centinaia di dosi di droga e 11 arresti: dal Quarticciolo a Tor Bella Monaca a BravettaL'azione dei Carabinieri per il contrasto allo spaccio di stupefacenti in diversi quartieri della Capitale. Il caso di un 83enne con un chilo e mezzo di hashish in casa ... rainews.it

#Linea059 deviata in direzione Mitelli su Tor Bella Monaca-Anderloni, verso Tor Vergata deviata su Tor Bella Monaca-Parasacchi-Torraccio Torrenova-Cambellotti. x.com

Paura nel quartiere di Tor bella Monaca, dove un uomo ha scatenato il panico in un autobus pubblico - facebook.com facebook