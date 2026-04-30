Tivù Verità | Garlasco | Sempio colpevole il movente è sessuale

Gli investigatori ritengono che Andrea Sempio sia l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco. È previsto un ultimo interrogatorio in Procura il 6 maggio, al quale Sempio potrebbe scegliere di non rispondere. Il movente indicato dagli inquirenti sarebbe di natura sessuale. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si avvia verso la conclusione delle indagini.

Per gli inquirenti, Andrea Sempio è stato il solo a uccidere Chiara Poggi. Convocato in Procura il prossimo 6 maggio per l’ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. «La relazione psicodiagnostica non documenta patologie psichiatriche clinicamente evidenti né compromissioni cognitive o ideative tali da incidere automaticamente sull’esercizio della responsabilità genitoriale». La perizia dei consulenti della famiglia Trevallion stronca la relazione della psichiatra Simona Ceccoli, la perita nominata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila nell’ambito della vicenda che riguarda la famiglia del bosco di Palmoli, in provincia di Chieti.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tivù Verità | Garlasco: «Sempio colpevole, il movente è sessuale» Garlasco: «Sempio colpevole, il movente è sessuale» | Tivù Verità Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, la stretta dei pm. Tutte le accuse a Sempio e il movente sessuale: "Approccio rifiutato" Garlasco, "Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi per un rifiuto sessuale", il movente dell'omicidio secondo i pm di PaviaLa procura sostiene che il 38enne abbia aggredito la Poggi da solo, con l'aggravante dei "motivi abietti legati all'odio provato nei confronti della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caso Garlasco, nuovo scenario da audio con conversazioni 'rubate' quest'anno; ?Garlasco, Sempio rischia il processo?. La mossa dei pm: Ora la revisione per Stasi; Metà delle mozzarelle campane si fa con cagliate tedesche e polacche; Caso Garlasco, presentato un esposto con file audio sul presunto depistaggio delle indagini. Incontro tra Procure sull’asse Milano-Pavia. Garlasco, Andrea Sempio cosa farà ora? Il dilemma: non rispondere o affrontare l'interrogatorio. La prova regina che potrebbe incastrarloAndrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo. E lo avrebbe fatto non risparmiandole sofferenze inutili e gratuite. Per la Procura di Pavia è ... ilmattino.it Garlasco in Tv, Sempio pronto al rinvio a giudizio: i nuovi elementi chiaveStando alle ultime indiscrezioni oltre alla nuova consulenza genetica per le tracce ci potrebbero essere anche nuovi testimoni, ma non solo: la situazione ... libero.it I membri dell’associazione Children’s health defense ospiti di «Tivù Verità»: «L’Oms ha promosso un siero sperimentale». - facebook.com facebook