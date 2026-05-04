Nuove indiscrezioni emergono sul caso di Garlasco, con la procura che ha convocato anche Marco Poggi e le gemelle Cappa. Nel frattempo, si indaga sui messaggi che Andrea Sempio inviava nelle comunità online di seduttori. La vicenda si arricchisce di dettagli che coinvolgono diverse persone e fonti digitali, mantenendo alta l’attenzione sull’intera vicenda giudiziaria.

Clamorose novità su Garlasco: convocati in procura anche Marco Poggi e le gemelle Cappa.E intanto ci si interroga sui messaggi che Andrea Sempio scriveva nelle comunità online di seduttori. Che personalità rivelano quegli scritti ambigui? «Da tempo gli Stati Uniti discutono di un disimpegno in Europa, noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e crescere nella capacità di risposta. È una scelta che non dipende da me, personalmente non la condivido. L’Italia ha sempre mantenuto gli impegni, lo ha sempre fatto in ambito Nato anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, in Afghanistan come in Iraq. Alcune cose dette nei nostri confronti non le considero corrette».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tivù Verità | Garlasco: il lato oscuro di Andrea Sempio

Garlasco: il lato oscuro di Andrea Sempio

Notizie correlate

Tivù Verità | Iran: Il lato oscuro dei file Epstein e del MossadC’è una domanda che i media mainstream evitano di farsi: perché Donald Trump ha deciso di dare fuoco alla miccia in Medio Oriente, smentendo anni di...

Leggi anche: Tivù Verità | Garlasco: «Sempio colpevole, il movente è sessuale»

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Tivù Verità | Garlasco: Sempio colpevole, il movente è sessuale; Tivù Verità | Garlasco | Sempio colpevole il movente è sessuale; Garlasco: la telefonata che riaccende il dubbio su Stasi; Garlasco la profezia di Gallo | Sempio non parlerà E il movente….

Garlasco in Tv, la verità sugli audio censurati: la ‘risposta’ a Roberta Bruzzone e l’ipotesi depistaggioLe tanto discusse registrazioni di nuovo al centro del dibattito del caso Poggi: stasera le ultime news a Far West di Salvo Sottile in prima serata su Rai 3 ... libero.it

Garlasco, De Rensis rompe il silenzio sugli audio: Ecco tutta la verità | Ingrosso mi chiamava cuccioloGarlasco: l'avvocato De Rensis rompe il silenzio sugli audio, spiegando la (sua) verità sui rapporti con la giornalista Ingrosso ... ilsussidiario.net

I membri dell’associazione Children’s health defense ospiti di «Tivù Verità»: «L’Oms ha promosso un siero sperimentale». - facebook.com facebook