Tiro con l’arco | Li Mengqi fa festa a Shangai in Coppa del Mondo Per l’atleta di casa vittoria individuale e in Mixed Team

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco si è conclusa presso l’impianto di Shanghai, dopo aver visto l’atleta di casa ottenere una vittoria sia nella gara individuale sia nella competizione in Mixed Team. La competizione si è svolta nel rispetto del programma previsto, con le diverse fasi di eliminazione e finali che hanno coinvolto numerosi atleti provenienti da vari paesi. La manifestazione si è conclusa con l’assegnazione delle medaglie e la premiazione degli atleti vincitori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco si è ufficialmente conclusa sulle linee di tiro dell’impianto di Shanghai che ha ospitato l’evento. Nella giornata di chiusura, il palinsesto era dedicato agli eventi di arco ricurvo: ecco come sono andate le cose. Arco ricurvo maschile Il cinese Li Mengqi si prende la vittoria infilando due successi consecutivi, entrambi contro atleti turchi: in semifinale batte 6-2 Berkim Tumer e nella finalissima regola 6-4 il fortissimo Mete Gazoz. Tumer si “accontenta” del terzo posto piegando nella finale per il gradino più basso del podio il giapponese Junya Nakanishi allo shoot off (6-5, 10+ a 10).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco: Li Mengqi fa festa a Shangai in Coppa del Mondo. Per l’atleta di casa vittoria individuale e in Mixed Team ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tiro con l’arco: la Coppa del Mondo 2026 arriva a ShangaiDopo l’atto d’apertura di qualche settimana fa a Puebla, la Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco non si ferma: dal 5 al 10 maggio infatti Shanghai... Tiro con l’arco, Haney e Ruiz brillano nei ranking round del compound a ShangaiLa seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco a Shanghai, dove non è presente l’Italia (impegnata in raduni verso gli Europei di...