Tiro con l’arco | Li Mengqi fa festa a Shangai in Coppa del Mondo Per l’atleta di casa vittoria individuale e in Mixed Team
La seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco si è conclusa presso l’impianto di Shanghai, dopo aver visto l’atleta di casa ottenere una vittoria sia nella gara individuale sia nella competizione in Mixed Team. La competizione si è svolta nel rispetto del programma previsto, con le diverse fasi di eliminazione e finali che hanno coinvolto numerosi atleti provenienti da vari paesi. La manifestazione si è conclusa con l’assegnazione delle medaglie e la premiazione degli atleti vincitori.
La seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco si è ufficialmente conclusa sulle linee di tiro dell’impianto di Shanghai che ha ospitato l’evento. Nella giornata di chiusura, il palinsesto era dedicato agli eventi di arco ricurvo: ecco come sono andate le cose. Arco ricurvo maschile Il cinese Li Mengqi si prende la vittoria infilando due successi consecutivi, entrambi contro atleti turchi: in semifinale batte 6-2 Berkim Tumer e nella finalissima regola 6-4 il fortissimo Mete Gazoz. Tumer si “accontenta” del terzo posto piegando nella finale per il gradino più basso del podio il giapponese Junya Nakanishi allo shoot off (6-5, 10+ a 10).🔗 Leggi su Oasport.it
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