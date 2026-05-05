Tiro con l’arco Haney e Ruiz brillano nei ranking round del compound a Shangai

A Shanghai si è aperta la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco, dedicata agli specialisti del compound. La competizione si svolge senza la partecipazione dell’Italia, impegnata in raduni preparatori per gli Europei di Antalya programmati tra il 18 e il 24 maggio. Durante i ranking round, due atleti si sono distinti, ottenendo ottimi risultati e posizionandosi tra i favoriti per le fasi successive.

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco a Shanghai, dove non è presente l’Italia (impegnata in raduni verso gli Europei di Antalya, 18-24 maggio), si è ufficialmente aperta con i ranking round riservati agli specialisti del compound. Ecco come sono andate le cose nello specifico. Arco compound maschile Il migliore, in questo segmento di piazzamento fatto di 72 frecce, è stato il turco Emircan Haney: per lui 718 punti sui 720 disponibili andando ad anticipare fuoriclasse della disciplina come il danese Mathias Fullerton, secondo a 717, e l’olandese Mike Schloesser, quarto a 713, appaiato al messicano Sebastian Garcia Flores, terzo anche lui alla medesima quota ma con una X in più (35 a 34).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco, Haney e Ruiz brillano nei ranking round del compound a Shangai Notizie correlate Tiro con l’arco: Haney e Ruiz brillano nei ranking round di compound a ShangaiLa seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco a Shanghai, dove non è presente l’Italia (impegnata in raduni verso gli Europei di... Tiro con l’arco: la Coppa del Mondo 2026 arriva a ShangaiDopo l’atto d’apertura di qualche settimana fa a Puebla, la Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco non si ferma: dal 5 al 10 maggio infatti Shanghai... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tiro con l’arco: successo per la gara 3D di Meda, 188 arcieri al via; Tiro con l'arco, Europei: 6 titoli continentali per l'Italia; Arcieri in Castello, dimostrazioni di tiro con l'arco con prove per tutti; Tiro con l’arco, due primi posti a Chieti per Della Valle e Scancella. Tiro con l’arco: Haney e Ruiz brillano nei ranking round di compound a ShangaiLa seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l'arco a Shanghai, dove non è presente l'Italia (impegnata in raduni verso gli Europei di Antalya, ... oasport.it Tiro con l’arco: la Coppa del Mondo 2026 arriva a ShangaiDopo l'atto d'apertura di qualche settimana fa a Puebla, la Coppa del Mondo 2026 di tiro con l'arco non si ferma: dal 5 al 10 maggio infatti Shanghai a ... oasport.it A Tiro i funerali di tre sanitari uccisi dai raid di Israele durante i soccorsi. Uno schema che si ripete dalla Striscia e svuota anche il diritto internazionale (di F. Mannocchi) - facebook.com facebook 82' #CremoneseLazio 1-1 Bondo! Grande tiro da fuori, devia Motta #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #CreLaz x.com