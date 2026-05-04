Tiro con l’arco | la Coppa del Mondo 2026 arriva a Shangai

La Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026 si sposta a Shanghai per la seconda tappa del circuito internazionale. L’evento si svolgerà dal 5 al 10 maggio, dopo il primo incontro che si è tenuto a Puebla alcune settimane fa. La competizione coinvolge atleti provenienti da diversi paesi e si svolge nell’ambito di un calendario che prevede diverse tappe nel mondo.

Dopo l’atto d’apertura di qualche settimana fa a Puebla, la Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco non si ferma: dal 5 al 10 maggio infatti Shanghai a ospitare il secondo meeting del circuito planetario. Si passa quindi dal Messico alla Cina. Sulle linee di tiro asiatiche specialisti del ricurvo e del compound da seguire con estrema attenzione sia per capire se verranno riconfermate le indicazioni emerse in Nord America sia per vedere che pieghe potrebbe prendere la seconda parte di stagione. Attenzione però, perché a fronte della massiccia presenza di esponenti del continente americano e di quello asiatico (Corea del Sud su tutti), qualche delegazione del Vecchio Continente ha scelto di vivere in tono minore o in contumacia questa tappa.🔗 Leggi su Oasport.it

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