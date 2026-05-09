Tiro a volo Silvana Stanco manca l’appuntamento con la Finale nel trap ad Almaty

Silvana Maria Stanco non ha superato le qualificazioni della gara trap femminile valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo a Almaty, in Kazakistan. L’atleta italiana si è classificata al decimo posto e non ha quindi accesso alla finale dell’evento. La competizione si è svolta sulla pedana kazaka, con le qualificazioni che hanno deciso chi avrebbe proseguito la corsa per il titolo.

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Sfuma l’obiettivo finale per Silvana Maria Stanco. L’azzurra ha infatti terminato solo al decimo posto le qualificazioni della gara trap femminile valide per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, evento in scena sulla pedana di Almaty, in Kazakistan. Giornata storta per la nostra portacolori, che ha visto il suo percorso complicarsi nella penultima serie. L’atleta infatti nella prima tranche della sessione odierna, la quarta complessiva, ha mancato tre piattelli, per poi sbagliare un tiro nell’ultima portando il suo contingente a quota 116125 uscendo così dalla lotta per le prime otto posizioni, distante di fatto un solo tiro. A staccare...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo, Silvana Stanco manca l’appuntamento con la Finale nel trap ad Almaty ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Tiro a volo, Silvana Maria Stanco in corsa per la finale nel trap ad AlmatySi chiude la prima giornata delle qualificazioni del trap femminile nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Almaty, in... Tiro a volo: Massimo Fabbrizi conquista da leader la finale del trap maschile ad AlmatyMassimo Fabbrizi sale in cattedra anche nel secondo giorno di qualificazione e conquista da primo della classe il pass per l’ultimo atto del trap... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tiro a volo, Silvana Maria Stanco in corsa per la finale nel trap ad Almaty; Tiro a volo, Massimo Fabbrizi è in testa nelle qualificazioni del trap ad Almaty; Tiro a volo, ad Almaty nello skeet Gabriele Rossetti stacca il pass per l’ultimo atto; Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Almaty: Giovanni Pellielo guida gli azzurri. Tiro a volo, Silvana Stanco manca l’appuntamento con la Finale nel trap ad AlmatySfuma l'obiettivo finale per Silvana Maria Stanco. L'azzurra ha infatti terminato solo al decimo posto le qualificazioni della gara trap femminile valide ... oasport.it Tiro a volo, Silvana Maria Stanco in corsa per la finale nel trap ad AlmatySi chiude la prima giornata delle qualificazioni del trap femminile nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Almaty, in ... oasport.it Gli errori vanno ripresi, ma si rifà insieme. Dirigere è anche insegnare. Non ignorare. Bere il caffè insieme e ricominciare. Se sei stanco ti sostituisco. Se non fai nulla ti invito a riprendere. x.com