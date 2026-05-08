Tiro a volo Silvana Maria Stanco in corsa per la finale nel trap ad Almaty

Nella prima giornata delle qualificazioni del trap femminile nella seconda tappa della Coppa, si è tenuta la gara di tiro a volo ad Almaty. Tra le concorrenti, si è distinta una atleta di nome Silvana Maria Stanco, che sta cercando di qualificarsi per la finale. La competizione ha visto diverse partecipanti impegnate in turni di tiro, con Stanco che ha ottenuto un punteggio che la pone tra le prime posizioni della classifica provvisoria.

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Si chiude la prima giornata delle qualificazioni del trap femminile nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Almaty, in Kazakistan, Silvana Maria Stanco è l’azzurra meglio piazzata ed è ancora in corsa per la finale, alla quale domani prenderanno parte le prime otto classificate. Al termine delle prime tre serie chiude in testa l’atleta individuale neutrale Lada Denisova, prima con 7475, davanti alla spagnola Fatima Galvez, alla taiwanese Liu Wan-Yu ed alla tedesca Kathrin Murche, le quali condividono il secondo posto a quota 73. Con 7275 si pone al quinto posto l’australiana Penny Smith, mentre in coabitazione in sesta posizione con 7175 si trovano l’altra australiana Laetisha Scanlan, la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova e la lusitana Ines De Barros.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo, Silvana Maria Stanco in corsa per la finale nel trap ad Almaty Notizie correlate Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Almaty: azzurri in massa in Kazakistan. C’è Silvana StancoDopo l’opening act di Tangeri in Marocco di qualche settimana fa, la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo è pronta a tornare in scena, dal 2 all’11... Tiro a Volo, CdM Almaty: sabato le finali di Trap e domenica il Mixed Team. Tutto in diretta su Tiro a Volo TVDe Filippis, Fabbrizi e Pellielo in pedana nel maschile, Stanco, Littamè e Caporuscio nel femminile. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Almaty: le scelte azzurre di skeet e trap per la seconda prova di Coppa del Mondo in Kazakistan; Tiro a volo, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Almaty: Giovanni Pellielo guida gli azzurri; Tiro a volo, Bartolomei in corsa dopo i primi 75 piattelli dello skeet femminile alla Coppa del Mondo di Almaty; Tiro a Volo, CdM Almaty: sabato le finali di Trap e domenica il Mixed Team. Tutto in diretta su Tiro a Volo TV. Tiro a volo, Silvana Maria Stanco in corsa per la finale nel trap ad AlmatySi chiude la prima giornata delle qualificazioni del trap femminile nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Almaty, in ... oasport.it Olimpiadi, Silvana Maria Stanco argento nel tiro a voloArriva la tredicesima medaglia azzurra alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’ha conquistata Silvana Maria Stanco, argento nella prova del trap del tiro a volo. L’oro è andato alla guatemalteca Adriana ... unionesarda.it Ci sono persone che sono come questi fiori bellissimi e colorati. Entrano nella tua vita quando il terreno è silenzioso e il cielo incerto. Quando la vita trattiene il fiato, in attesa, e tu sei stanco di tanto gelo. Loro ti si mettono accanto, senza parlare. Poi però arriva facebook