Tiro a volo Coppa del Mondo Almaty 2026 | De Filippis e Stanco in finale nel trap misto

A Almaty si sta disputando la tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo, con la finale di trap misto ormai decisa. La coppia italiana ha concluso le qualificazioni in prima posizione con un punteggio di 145 su 150, mentre Pellielo e Caporuscio sono stati eliminati dopo aver sbagliato un solo piattello. La competizione prosegue con gli altri concorrenti che si contendono il podio.

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La coppia azzurra chiude le qualificazioni al primo posto con 145150. Eliminati per un solo piattello Pellielo e Caporuscio. Nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo, in corso ad Almaty, in Kazakistan, l’Italia si ritaglia un posto nell’ultimo atto del trap misto. Mauro De Filippis e Silvana Maria Stanco guidano la classifica delle qualificazioni e staccano il biglietto per la finale con il miglior punteggio assoluto tra tutte le coppie in gara. Il duo azzurro di Italia 1 costruisce la propria prestazione sulla solidità di De Filippis, autore di 7475, e sul contributo di Stanco, che ne aggiunge 7175, per un totale di 145150.🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tiro a volo, De Filippis/Stanco in finale nel trap misto ad Almaty. Quinti Pellielo/CaporuscioCi sarà una coppia italiana nella finale del trap misto della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Almaty, in Kazakistan,... Tiro a volo, Silvana Maria Stanco in corsa per la finale nel trap ad AlmatySi chiude la prima giornata delle qualificazioni del trap femminile nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo: ad Almaty, in... Argomenti più discussi: Coppa del Mondo di skeet: Rossetti trionfa nella tappa di Almaty, terza Bartolomei al femminile; Tiro a volo: Gabriele Rossetti oro e record in Coppa del mondo; Rossetti da record in Coppa del mondo; Oro e record per Rossetti nella Coppa del mondo di tiro a volo.