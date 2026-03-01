Tiro a segno l’Italia della pistola maschile conquista l’oro a squadre agli Europei da 10 metri! Quinto Monna ottavo Maldini

Durante gli Europei di tiro a segno a Yerevan, in Armenia, l’Italia ha vinto l’oro a squadre nella disciplina della pistola maschile da 10 metri. Nella stessa competizione, Monna si è piazzato quinto e Maldini ottavo in classifica individuale, anche se nessuno dei due è riuscito a ottenere una medaglia. La manifestazione continua con le altre gare in programma.

L'Italia coglie la medaglia d'oro a squadre nella pistola maschile agli Europei da 10 metri 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia: gli azzurri piazzano anche due elementi nella finale individuale, dove però non arriva il podio. Paolo Monna termina quinto, mentre Federico Nilo Maldini chude ottavo nella gara vinta dall'atleta individuale neutrale Anton Aristarkhov. Finisce 17° Mattia Scodes. Nella finale individuale il titolo continentale va all'atleta individuale neutrale di passaporto russo Anton Aristarkhov, che all'ultimo colpo riesce a scavalcare il tedesco Robin Walter, sconfitto per 242.2 a 241.4. Sale sul gradino più basso del podio e conquista il bronzo l'elvetico Jason Solari, terzo a quota 219.