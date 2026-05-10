Ti chiediamo di confermare l' appuntamento con lo Sportello Unico ma è una truffa I casi ad Arezzo
Da alcuni cittadini sono arrivate segnalazioni di email che fingono di provenire dallo Sportello Unico, chiedendo di confermare un appuntamento. Le autorità locali hanno avvertito che si tratta di tentativi di phishing, realizzati tramite messaggi contraffatti. Questi tentativi di truffa sono stati riscontrati anche nella zona di Arezzo, dove le persone sono invitate a prestare attenzione a comunicazioni sospette.
“Si informa la cittadinanza che sono in corso tentativi di phishing effettuati tramite email contraffatte”. Così il Comune di Arezzo ha messo in guardia i cittadini da un nuovo tipo di truffa che circola tramite email e che si cela dietro ad un indirizzo di posta elettronica farlocco, ma che in.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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