Thiago e Saif escono di prigione Saranno espulsi da Israele

Thiago Ávila e Saif sono usciti di prigione dopo essere stati arrestati dieci giorni fa da soldati israeliani in acque internazionali, mentre si trovavano a bordo di una nave con bandiera italiana appartenente alla Global Sumud Flotilla. I due saranno successivamente espulsi da Israele. La nave era stata intercettata durante una missione in mare, e gli arresti sono avvenuti prima del loro rilascio.

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