Thiago e Saif escono di prigione Saranno espulsi da Israele
Thiago Ávila e Saif sono usciti di prigione dopo essere stati arrestati dieci giorni fa da soldati israeliani in acque internazionali, mentre si trovavano a bordo di una nave con bandiera italiana appartenente alla Global Sumud Flotilla. I due saranno successivamente espulsi da Israele. La nave era stata intercettata durante una missione in mare, e gli arresti sono avvenuti prima del loro rilascio.
Torneranno L’annuncio dell’intelligence agli avvocati: usciranno dall’Egitto L’arresto illegale e i maltrattamenti. «L’Italia chieda spiegazioni» Torneranno L’annuncio dell’intelligence agli avvocati: usciranno dall’Egitto L’arresto illegale e i maltrattamenti. «L’Italia chieda spiegazioni» Dieci giorni dopo essere stati prelevati dai soldati israeliani in acque internazionali mentre erano a bordo di una nave battente bandiera italiana della Global Sumud Flotilla, Thiago Ávila e Saif Abu Keshek passano dal carcere di Ashkelon a un centro di espulsione, e forse già oggi verranno rispediti nei loro paesi di origine. Le autorità di Tel Aviv non...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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