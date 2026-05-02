Tre persone sono state fermate da forze israeliane in seguito a un’operazione nella regione. Tra loro ci sono un uomo di nome Saif Abukeshek, avvisato dai suoi compagni di non partire perché avrebbe corso rischi maggiori, e due altri individui identificati come Thiago Àvila e un rappresentante di Flotilla. Le autorità israeliane hanno giustificato l’arresto con motivazioni legate a presunte attività illegali.

I suoi compagni gli dicevano di non partire. “Rischi molto più degli altri”. E Saif Abukeshek lo sapeva. È una delle colonne palestinesi della Global Sumud Flotilla, sei mesi fa non si era imbarcato nella prima missione diretta a Gaza, ma chi è stato costretto a lasciare la sua terra non rinuncia volentieri ad agire in prima persona per la sua gente. Così stavolta, domenica 26 aprile, è salito a bordo ad Augusta (Siracusa). “Mi fermo prima, in Grecia o in Turchia – ha detto – Non arrivo fino alla Orange zone”, che è quella degli abbordaggi, a partire cioè dalle 150 miglia dalle coste di Gaza. Non è bastato, nessuno aveva pensato che la...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, Saif Abukeshek e Thiago Àvila fermati da Israele: ecco perché rischiano di più. L’analisi dell’inviato del Fatto

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Sono detenzioni arbitrarie che dovrebbe far ribellare la comunità internazionale che crede nello Stato di Diritto. #Israele non è al di sopra delle leggi. #SaifAbuKeshek #ThiagoAvila x.com

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