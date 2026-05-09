Oggi è stato comunicato che Thiago Ávila e Saif Abukeshek saranno rilasciati. Lo Shabak, l’agenzia di intelligence israeliana, ha informato il team legale di Adalah della decisione di liberare i due individui. La notizia è stata resa nota attraverso un messaggio ufficiale rivolto ai rappresentanti legali. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui tempi o le modalità del rilascio.

“Oggi, lo Shabak, l’agenzia di intelligence israeliana, ha informato il team legale di Adalah che gli attivisti e leader della Global Sumud Flotilla (GSF), Thiago Ávila e Saif Abukeshek, saranno rilasciati dalla detenzione israeliana oggi, sabato 9 maggio 2026”, ha fatto sapere in una nota la ong Adalah. “Saranno consegnati più tardi oggi alle autorità israeliane per l’immigrazione e resteranno in custodia in attesa della loro deportazione”. Adalah ha fatto sapere che “sta monitorando attentamente gli sviluppi per assicurarsi che il rilascio dalla detenzione avvenga regolarmente, seguito dalla loro espulsione da Israele nei prossimi giorni”. Ávila e Abukeshek sono stati sequestrati nelle prime ore del 30 aprile e sono stati detenuti illegalmente da Israele per oltre una settimana.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci hanno informato che Thiago Ávila e Saif Abukeshek saranno liberati oggi”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

L’Onu chiede a Israele di liberare Thiago Avila e Saif Abukeshek: “La solidarietà non è un crimine”Mentre la detenzione arbitraria di Saif Abukeshek e Thiago de Avila, membri della Global Sumud Flotilla, è stata estesa di altri sei giorni, a...

L’Onu chiede a Israele di liberare Thiago Ávila e Saif Abukeshek: “La solidarietà non è un crimine”Mentre è stata confermata in appello l’estensione di sei giorni della detenzione arbitraria di Saif Abukeshek e Thiago Ávila, a chiedere la...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Flotilla, legali incontrano attivisti trattenuti in Israele: Hanno subito violenze; Flotilla, Israele proroga di 2 giorni la detenzione degli attivisti Saif Abukeshek e Thiago Avila; Flotilla, Procura di Roma indaga per sequestro di persona; I crimini di Israele non sono finiti: l’attivista della Flotilla Saif Abukeshek rischia grosso.

Thiago Avila e Saif Abukeshek sono ancora detenuti in Israele, in modo illegale, nel silenzio del resto del mondoQuando le navi della Global Sumud Flotilla sono state abbordate, mentre erano in acque internazionali vicino alle coste greche, centinaia di attivisti sono stati costretti a sbarcare a Creta. E da lì ... fanpage.it

Thiago Avila e Saif Abukeshek sono innocenti ma rischiano la morte. La portavoce della Flotilla: «Vi tireremo fuori da quel buco nero»Thiago Avila e Saif Abukeshek, attivisti nonviolenti della Global Sumud Flotilla, sono ancora detenuti nel carcere israeliano di Ashkelon dopo il rapimento da parte di Israele in acque internazionali. vita.it

Liberate Saif Abukeshek. Liberate Thiago Ávila, che perfino dal carcere continua a colmare il vuoto lasciato dalla comunità internazionale intorno alla Palestina. x.com

Chi è Saif Abukeshek, lo spagnolo arrestato da Israele dopo l'assalto alla flottiglia di aiuti a Gaza reddit