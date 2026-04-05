Il creatore della serie ha dichiarato che l’ultimo episodio è stato scritto prima delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Ha anche commentato come alcuni aspetti della narrazione possano ricordare eventi reali, definendo questa somiglianza come “una coincidenza inquietante”. La serie, disponibile su Prime Video, si avvicina alla realtà attraverso temi e scenari che, pur essendo di finzione, si intrecciano con le vicende politiche e sociali attuali.

Il creatore e showrunner della serie targata Prime Video ha spiegato che l'ultimo capitolo della storia è stato scritto prima delle elezioni presidenziali USA. Eric Kripke ha dichiarato che, sfortunatamente, la stagione 5 di The Boys è stata scritta prima delle elezioni presidenziali statunitensi, rendendo ogni paragone con la realtà americana attuale una sfortunata coincidenza. Lo show è tornato l'8 aprile su Prime Video per proporre l'ultimo capitolo della storia in cui Patriota ha assunto il potere. Una distopia diventata reale Il creatore e showrunner di The Boys, intervistato da TVGuide, ha spiegato che nell'episodio 7 c'è la battuta più folle che gli sceneggiatori potessero immaginare, ma purtroppo è già accaduta nella vita reale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Boys 5, Eric Kripke sui punti di contatto con la realtà: "Una coincidenza inquietante"

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