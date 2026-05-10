Tezenis si prende anche Gara 2 con super Zampini e si prepara alla trasferta di Brindisi

Tezenis Verona ha vinto anche la seconda partita dei quarti di finale playoff di Serie A2, confermando il vantaggio sul campo contro Brindisi. La squadra ha ottenuto la vittoria grazie a una prestazione di rilievo di Zampini. Ora si prepara per la trasferta successiva in attesa di sfidare ancora una volta gli avversari in un match che potrebbe decidere l'accesso alle semifinali.

Tezensi Verona si è aggiudicata anche Gara 2 dei quarti di finale playoff di Serie A2, mantenendo dunque il fattore campo contro Brindisi. Sabato sera i ragazzi di coach Ramagli hanno approcciato il match con grande energia e precisione, andando al riposo lungo sul +13. Nella seconda parte di.🔗 Leggi su Veronasera.it

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