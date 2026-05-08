McGee sulla sirena e Tezenis si prende Gara 1 contro Brindisi

Nella prima partita dei quarti di finale dei playoff di Serie A2, Tezenis Verona ha battuto Brindisi al Pala Agsm Aim, mantenendo il vantaggio del campo di casa. La sfida si è conclusa con una vittoria di misura, dopo una partita che si è svolta in un clima di grande intensità e fisicità, fino all’ultimo possesso. La serie prosegue con le due squadre pronte a confrontarsi ancora.

Gara 1 dei quarti di finale playoff di Serie A2 è andata alla Tezenis Verona, che nella serata di giovedì ha superato Brindisi al Pala Agsm Aim, difendendo così il fattore campo al termine di una sfida intensa, fisica e combattuta fino all’ultimo possesso. In più occasioni gli ospiti hanno.🔗 Leggi su Veronasera.it

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LA VINCE MCGEE! Verona batte Brindisi in Gara 1 con il canestro decisivo di Tyrus McGee. x.com