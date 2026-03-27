Valtur Brindisi si prepara per la trasferta di Mestre da capolista in coabitazione
La Valtur Brindisi si prepara per la trasferta di Mestre, prevista per sabato sera e valida per l'anticipo della trentatreesima giornata del campionato di Serie A2. Dopo aver giocato in casa, la squadra ha in programma di affrontare la partita lontano dal proprio impianto, in un match che rappresenta un altro esame di maturità nel corso della stagione.
Dopo il successo all'ultimo respiro a Cento, secondo match consecutivo lontani dal PalaPentassuglia per i biancoazzurri. Coach Bucchi: "Posta in palio elevata, arriviamo con entusiasmo e voglia di vincere" Secondo esame di maturità esterno per la Valtur Brindisi, impegnata nella lunga trasferta da Cento a Mestre lontana dalle mura amiche, di scena sabato sera nell'anticipo della trentatreesima giornata del campionato di Serie A2.Galvanizzata dal successo ottenuto negli ultimi secondi alla Baltur Arena, la squadra di coach Bucchi si trova ad affrontare la seconda tappa “on the road”, riassaporando il sapore del vertice della classifica, in coabitazione con Pesaro (in vantaggio negli scontri diretti) e Fortitudo Bologna (una partita in più in virtù del turno di riposo ancora da scontare). 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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