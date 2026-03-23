Furto con scasso nella notte di ieri ai danni della Gelateria Labbe che a Bazzano sta in piazza Pertini. I malviventi si sono accaniti contro la vetrina, il registratore di cassa e l’impianto wifi. Bottino: appena 200 euro. Il fondo cassa che gli esercenti di solito lasciano per l’apertura del giorno successivo. Ingenti i danni, stimabili per migliaia di euro. "Un’autentica vigliaccata", esclama Mirko Piazzi, titolare della Gelateria Labbe, che ha denunciato l’episodio criminale alla stazione dei Carabinieri di Bazzano. "L’intrusione violenta – racconta Piazzi – si è verificata tra le 2 e le 5 della notte di domenica. La ricostruzione dell’orario l’abbiamo fatta sulla testimonianza di un amico che, passato intorno alle due davanti alla gelateria, non aveva notato niente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccata alla gelateria Labbe: "Danni ingenti, una vergogna"

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