Spari allo Zen e a Sferracavallo FdI al prefetto | Incrementare la presenza delle forze dell' ordine

Nelle ultime settimane si sono verificati due episodi di sparatorie in zone della città. Uno nello Zen, l’altro a Sferracavallo, zone già interessate da episodi simili in passato. In seguito, un rappresentante di un partito politico ha scritto al prefetto chiedendo di aumentare la presenza delle forze dell’ordine in queste aree. La richiesta arriva dopo gli incidenti di natura intimidatoria e violenta.

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