Venerdì sera a Treviso, un bar è stato teatro di un episodio di tensione quando due giovani hanno aggredito un barista, costringendolo a far evacuare il locale. Durante l'agguato, i giovani si sono avvicinati con atteggiamento minaccioso, spingendo il barista a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La scena si è conclusa con il barista che ha chiuso le porte e ha chiamato le autorità per i rilievi del caso.

? Punti chiave Come hanno fatto i due giovani a mettere in fuga il barista?. Cosa è successo esattamente durante l'agguato dietro l'angolo venerdì sera?. Perché il proprietario ha preferito spostare il locale invece di denunciare?. Quali conseguenze avrà questo episodio sulla sicurezza del centro di Treviso?.? In Breve Aggressione iniziata mercoledì pomeriggio per il presunto scatto di foto e video.. Minacce proseguite nei giorni successivi con un assalto tramite monopattino elettrico.. Nuovo agguato venerdì sera con coinvolgimento di due cugini dei due giovani.. Trasferimento dell'attività commerciale fuori dalle mura di piazza Vittoria per sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Treviso: barista caccia il locale dopo gli agguati dei giovani

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