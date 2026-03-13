Agguati omofobi dopo appuntamenti online | tre giovani arrestati
Tre giovani sono stati arrestati dopo aver preso di mira vittime attratte da appuntamenti online. Le vittime ricevevano un messaggio in chat, con la promessa di un incontro intimo, e poi venivano aggredite. Gli episodi si sono verificati in diverse occasioni, dopo i falsi incontri. La polizia ha identificato e fermato i sospetti, che ora sono sotto indagine.
Vittime attirate con falsi incontri e poi aggredite. Un primo contatto attraverso la chat, la promessa di un incontro intimo e poi l'aggressione. È questo il meccanismo che, secondo le indagini della polizia di Roma, sarebbe stato utilizzato da tre ventenni arrestati con accuse pesanti di rapina, estorsione e violenze sessuali a sfondo omofobo. Le vittime, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, venivano selezionate proprio per la loro presunta vulnerabilità legata all'orientamento sessuale. Gli indagati sono un cittadino romeno di 23 anni e due italiani di 22 anni, ritenuti responsabili di almeno nove aggressioni avvenute tra il 2 febbraio e il 10 marzo 2023.
