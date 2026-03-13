Tre giovani sono stati arrestati dopo aver preso di mira vittime attratte da appuntamenti online. Le vittime ricevevano un messaggio in chat, con la promessa di un incontro intimo, e poi venivano aggredite. Gli episodi si sono verificati in diverse occasioni, dopo i falsi incontri. La polizia ha identificato e fermato i sospetti, che ora sono sotto indagine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Vittime attirate con falsi incontri e poi aggredite. Un primo contatto attraverso la chat, la promessa di un incontro intimo e poi l’aggressione. È questo il meccanismo che, secondo le indagini della polizia di Roma, sarebbe stato utilizzato da tre ventenni arrestati con accuse pesanti di rapina, estorsione e violenze sessuali a sfondo omofobo. Le vittime, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, venivano selezionate proprio per la loro presunta vulnerabilità legata all’orientamento sessuale. Gli indagati sono un cittadino romeno di 23 anni e due italiani di 22 anni, ritenuti responsabili di almeno nove aggressioni avvenute tra il 2 febbraio e il 10 marzo 2023. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Agguati omofobi dopo appuntamenti online: tre giovani arrestati

