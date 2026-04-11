Schianto tra auto e moto a Lurate Caccivio | 49enne in codice rosso al Sant’Anna

Nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18, si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto a Lurate Caccivio. L’incidente ha coinvolto due veicoli e ha causato il ferimento di un uomo di 49 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della situazione.