Schianto tra auto e moto a Lurate Caccivio | 49enne in codice rosso al Sant’Anna
Nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18, si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto a Lurate Caccivio. L’incidente ha coinvolto due veicoli e ha causato il ferimento di un uomo di 49 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della situazione.
Scontro tra un’auto e una moto nel tardo pomeriggio di oggi a Lurate Caccivio. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.42 in via Repubblica.Ad avere la peggio una persona di 49 anni, soccorsa in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con auto medica e un’ambulanza della.🔗 Leggi su Quicomo.it
Schianto auto-moto a Colverde: gravissimo un 28enne, soccorsi in codice rossoGrave incidente stradale a Colverde nel tardo pomeriggio di oggi, 16 febbraio 2026.
Leggi anche: Scontro tra auto a Lurate Caccivio: coinvolta anche una bambina di 1 anno