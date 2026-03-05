Ultim’ora terremoto a Napoli | l’epicentro nei pressi di Lucrino magnitudo 2.4

Stamattina a Napoli, nell’area dei Campi Flegrei, si è verificata una scossa di terremoto con epicentro vicino a Lucrino. La magnitudo registrata è di 2.4. Non sono stati segnalati danni o feriti finora. La terra ha tremato per pochi secondi, provocando qualche paura tra i residenti. Il Centro Nazionale di Sismologia ha confermato i dati del terremoto.

Stamattina una lieve scossa di terremoto è stata registrata nell'area dei Campi Flegrei a Napoli. Il sisma, di magnitudo Md 2.4, si è verificato alle 5:04 con epicentro in mare. Il punto di origine è stato individuato nei pressi di Lucrino, nel Golfo di Pozzuoli. La profondità stimata è stata di circa tre chilometri sotto il livello del suolo. La scossa è stata rilevata e analizzata dalla Sala Operativa dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'Osservatorio Vesuviano con sede a Napoli. Gli strumenti di monitoraggio hanno localizzato con precisione l'evento, indicando una magnitudo di 2.4 con un'incertezza dello 0.3. In una comunicazione ufficiale, l'Osservatorio Vesuviano ha informato il Comune di Pozzuoli dell'accaduto.