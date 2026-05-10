In una mossa che ha suscitato molte discussioni, il ministro della Cultura ha deciso di licenziare tutto il suo staff, annunciando una riorganizzazione radicale del dipartimento. La decisione, comunicata nelle ultime ore, ha generato tensioni all’interno del partito di maggioranza, con alcune fonti che riferiscono di discussioni interne già in corso. La misura si inserisce in un intervento di cambiamento che coinvolge direttamente la struttura del ministero.

Nuovo scossone al ministero della Cultura. Il ministro Alessandro Giuli avrebbe deciso di azzerare il proprio staff, dando il via a una profonda riorganizzazione interna che sta già provocando tensioni dentro Fratelli d’Italia. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, sarebbero già partiti i decreti di revoca per alcuni dei collaboratori più vicini ai vertici del dicastero. Tra i primi nomi coinvolti figurano Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e considerato uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, ed Elena Proietti, fino a oggi alla guida della segreteria personale del ministro. Una decisione che arriva in un momento già particolarmente delicato per il Collegio Romano, segnato da polemiche e scontri interni che si trascinano da settimane.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto in politica, tutti licenziati: arriva la decisione di Giuli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Fondi negati al docufilm su Regeni, Giuli nel mirino dell’opposizione: “Decisione politica”

Leggi anche: No ai fondi per il film su Regeni, Giuli: "Non condivido decisione, ma non è una scelta politica"

Argomenti più discussi: Gran Bretagna: elezioni-terremoto. È caos politico; L'ultimo terremoto in Biennale. Perché si è dimessa la giuria; Cinquant’anni dall’Orcolat. Gruppo Pd, ‘esempio di rinascita e comunità per la politica di oggi’; Regno Unito, terremoto politico alle amministrative: Starmer crolla, Farage avanza con Reform UK.