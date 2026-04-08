No ai fondi per il film su Regeni Giuli | Non condivido decisione ma non è una scelta politica

Il ministro alla Cultura ha risposto alle interrogazioni parlamentari riguardanti il rifiuto di finanziare il documentario dedicato a Giulio Regeni, intitolato “Giulio Regeni, tutto il male del mondo”, diretto da Simone Manetti e vincitore del Nastro della Legalità 2026. La decisione di non assegnare fondi ha suscitato alcune reazioni in Parlamento, ma il rappresentante del governo ha chiarito che non si tratta di una scelta politica.

Dopo il caso arriva anche la risposta istituzionale. È quella del ministro alla Cultura Alessandro Giuli, che ha replicato alle tre interrogazioni alla Camera sul perché il documentario “Giulio Regeni, tutto il male del mondo”, diretto da Simone Manetti e vincitore del Nastro della Legalità 2026. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Giuli sui fondi non dati al film su Regeni: Scelta che non condivido, ma commissione è autonoma(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Non condivido né sul piano ideale né morale la scelta sul documentario su Giulio Regeni, ma non è il frutto di... Giuli sui fondi non dati al film su Regeni: Scelta che non condivido, ma commissione è autonoma – Il video(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Non condivido né sul piano ideale né morale la scelta sul documentario su Giulio Regeni, ma non è il frutto di... Temi più discussi: No ai fondi per il film su Giulio Regeni: si dimettono due membri della commissione del Mic, Massimo Galimberti e Paolo Mereghetti; Schlein a Giuli: dica se è una scelta politica il no ai fondi per il documentario su Regeni; Il no ai fondi al film su Regeni diventa un caso, tre interrogazioni; No a fondi per film Regeni, Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla Commissione. No ai fondi per il film su Regeni, Giuli: Non condivido decisione, ma non è una scelta politicaIl ministro alla Cultura si è espresso sul giudizio della commissione, per i cui membri il lavoro sulla morte in Egitto del ricercatore friulano non merita nessuno dei contributi previsti a sostegno d ... triesteprima.it Giulio Regeni: dopo il no ai fondi pubblici il documentario torna al cinemaOltre 60 sale, anche grazie al sostegno di Circuito Cinema, hanno deciso di riprogrammare il documentario, già da oggi proiezioni nelle città di Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze. movieplayer.it Dopo che il Fatto sabato scorso ha rivelato “Niente soldi a Regeni e a Bertolucci, un milione per D’Alessio” due esperti di una delle Commissioni cinema del Mic che assegnano i contributi pubblici si sono dimessi: Paolo Mereghetti e Massimo Galimberti ieri h - facebook.com facebook Film su #Regeni senza fondi Mic, #Giuli: nessuna scelta politica x.com