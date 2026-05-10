Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli licenzia il suo staff | partiti i decreti di revoca
Il Ministro della Cultura ha firmato i decreti di revoca che prevedono il licenziamento di due membri chiave del suo staff. La decisione è stata anticipata da fonti di stampa e riguarda specificamente due figure che ricoprivano ruoli di rilievo nella segreteria del ministro. I decreti sono stati ufficialmente firmati e le comunicazioni sono state inviate alle persone coinvolte. La notizia si inserisce in un contesto di riorganizzazione all’interno del dicastero.
Licenziate due figure centrali della sua segreteria. La decisione, anticipata dal Corriere della Sera, sarebbe arrivata dopo uno scontro all’interno del Ministero che si trascinava da settimane per diverse visioni di vedute su alcune questioni che avrebbero fatto infuriare Giuli come il caso dei finanziamenti negati al documentario su Giulio Regeni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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