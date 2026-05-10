Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli licenzia il suo staff | partiti i decreti di revoca

Il Ministro della Cultura ha firmato i decreti di revoca che prevedono il licenziamento di due membri chiave del suo staff. La decisione è stata anticipata da fonti di stampa e riguarda specificamente due figure che ricoprivano ruoli di rilievo nella segreteria del ministro. I decreti sono stati ufficialmente firmati e le comunicazioni sono state inviate alle persone coinvolte. La notizia si inserisce in un contesto di riorganizzazione all’interno del dicastero.

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