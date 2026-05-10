Bufera al ministero della Cultura | Giuli licenzia il suo staff
Al ministero della Cultura si è verificato un cambio di staff deciso dal ministro Alessandro Giuli, che ha licenziato tutti i membri del suo team. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha portato a una riorganizzazione interna. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi di questa scelta, e al momento non sono state annunciate eventuali nuove nomine o procedure di assunzione.
Una vera e propria tempesta si è abbattuta sul ministero della Cultura. Alessandro Giuli ha deciso di fare "tabula rasa" del suo staff. La mossa del titolare del dicastero potrebbe generare tensioni all'interno del governo Meloni, visto che non sarebbe stata concordata con Palazzo Chigi.I decreti.🔗 Leggi su Today.it
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