Bufera al ministero della Cultura | Giuli licenzia il suo staff

Al ministero della Cultura si è verificato un cambio di staff deciso dal ministro Alessandro Giuli, che ha licenziato tutti i membri del suo team. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha portato a una riorganizzazione interna. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi di questa scelta, e al momento non sono state annunciate eventuali nuove nomine o procedure di assunzione.

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