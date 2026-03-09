Terni alla mezza maratona della Strasimeno trionfa Francesca Piergentili | Incredula e piena di gioia

Alla mezza maratona della Strasimeno, Francesca Piergentili si è aggiudicata la vittoria con un distacco considerevole sugli avversari. La runner ha attraversato il traguardo esultando, visibilmente emozionata, e ha dichiarato di essere incredula e piena di gioia per il risultato ottenuto. La manifestazione si è svolta ieri, attirando numerosi partecipanti provenienti da diverse zone.

Un successo per distacco quello ottenuto da Francesca Piergentili alla mezza maratona della Strasimeno. La portacolori del Circolo Lavoratori Terni si è infatti imposta fermando il crono ad un'ora, 33 minuti e 54" precedendo di 1'22" Melissa Lupone e di 4'31" Maddalena Ghigi. La competizione podistica si snoda su cinque distinte distanze e ricopre un ruolo preponderante nel panorama delle corse di tutta la Regione Umbria. Alla redazione di www.ternitoday.it Francesca Piergentili rivive le emozioni della vittoria: "E' una gara molto importante, poiché computa complessivamente oltre tremila partenti, divisi sulle varie distanze. Siamo partiti tutti insieme da Castiglion del Lago.