Terni la Maratona delle acque tra sport e natura | il programma

A Terni si avvicina la Maratona delle acque, un evento che combina sport e natura. Sabato le attività si svolgeranno in diverse zone della città, coinvolgendo i partecipanti in iniziative legate al mondo del running e dell’ambiente. Sono stati allestiti percorsi appositamente pensati per i più piccoli, con tracciati più brevi e adatti alle loro capacità. La giornata prevede anche momenti di intrattenimento e sensibilizzazione sulla tutela delle risorse idriche.

? Cosa scoprirai Dove si svolgeranno le attività di sabato prima della gara?. Quali percorsi sono stati creati per i partecipanti più piccoli?. Come si arriva alla cascata delle Marmore attraverso i sentieri?. Chi organizza questa storica competizione tra sport e natura?.? In Breve Sabato festa del podista e party in via Irma Bandiera. Domenica partenza ore 9 con percorso turista di 10 km verso Marmore. Prova principale di 20,5 km attraversa Campacci e zona di Larviano. Premiazioni finali previste per le ore 12 dopo i minipercorsi bambini. La 48° edizione della Maratona delle acque coinvolgerà poco meno di 200 iscritti ufficiali a Terni tra sabato e domenica, con il cuore dell’evento concentrato nel parco della Passeggiata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, la Maratona delle acque tra sport e natura: il programma Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT Notizie correlate Tra Terni e Valnerina il convegno internazionale "Forum delle acque": IL PROGRAMMALa celebrazione dei 2300 anni della Cascata delle Marmore come patrimonio mondiale e l’anteprima globale del nuovo UNESCO World Water Development... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Terni, domenica la 48° ‘Maratona delle acque’ con start dalla Passeggiata; Terni, Lorenzo Felici conquista le maratone ‘Major’: La gioia di condividere il viaggio con la famiglia; Parent Project – Cammina, osserva, mappa. Costruiamo insieme una città più accessibile; Terni, gli studenti della Mazzini alla Sorgente della Lupa. La 48esima Maratona delle Acque partirà dalla Passeggiata: iscritti a quota 200E' una delle gare podistiche storiche della città di Terni. Come ha ricordato Giocondo Talamonti, le origini storiche dell'evento sono legate alla Terni-Piediluco 1977 e al forte connubio con la Festa ... sporterni.it Tremila partecipanti alla MaratonaTERNI Tremila partecipanti alla 15esima edizione della Maratona di San Valentino, tradizionale manifestazione che riunisce maratona, mezza maratona, family run e dog run. Organizzata dall’Amatori ... lanazione.it Scintille fra Regione e comune di Terni sul nuovo ospedale. "Non si può piegare la norma alla politica" sottolinea Proietti. Per Bandecchi "non si è fatto quel che si doveva" - facebook.com facebook #Umbria “Tutela della geografia giudiziaria umbra e salvaguardia dei Tribunali di Terni e Spoleto” | La Prima commissione approva all’unanimità la proposta di risoluzione consiglio.regione.umbria.it/informazione/n… x.com