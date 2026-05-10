Terni e provincia | 21 misure per colpire spaccio e degrado urbano

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella provincia di Terni sono state adottate 21 misure per contrastare spaccio e degrado urbano. Le autorità hanno individuato e allontanato soggetti sospettati di attività illecite nelle città di Terni, Orvieto e Giove. In piazza Solferino sono stati identificati alcuni spacciatori, che sono stati successivamente soggetti alle misure di allontanamento previste dalla legge. L’operazione ha coinvolto diverse forze dell’ordine della zona.

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? Domande chiave Chi sono i soggetti allontanati da Terni, Orvieto e Giove?. Come sono stati individuati gli spacciatori in piazza Solferino?. Perché una donna è stata colpita dal Daspo urbano?. Quali aree del centro storico saranno ora sotto sorveglianza speciale?.? In Breve Sette fogli di via con divieto di rientro per tre anni a Terni, Orvieto e Giove.. Dodici avvisi orali emessi contro soggetti pericolosi concentrati nel territorio di Terni.. Due Daspo urbani per due anni applicati a una donna sudamericana e un egiziano.. Interventi mirati in piazza Solferino e nel centro storico per contrastare lo spaccio.. La Questura di Terni ha imposto 21 misure di prevenzione tra il capoluogo e i comuni di Orvieto e Giove per contrastare lo spaccio, la violenza e il degrado urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu

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