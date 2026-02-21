Degrado urbano e spaccio a Torino controllate 13mila persone in 20 giorni | 70 arresti e 170 denunce

Degrado urbano e spaccio a Torino causano preoccupazione tra i residenti. In venti giorni, le forze dell’ordine hanno controllato 13 mila persone, fermando 70 sospetti e denunciandone 170. Le operazioni si sono concentrate in zone frequentemente segnalate per problemi di sicurezza e degrado. Gli agenti hanno identificato molte persone sospette e sequestrato sostanze illegali. La presenza delle forze dell’ordine resta alta per garantire maggiore ordine in città.

Nei primi venti giorni di febbraio a Torino solo le volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dei commissariati cittadini hanno controllato quasi 10.000 persone. Di queste 67 sono state arrestate e 157 denunciate. Nel complesso la polizia di Stato ha controllato oltre 13.000 persone, effettuando 70 arresti e 170 denunce. Tra le diverse operazioni, particolare rilievo assume quella che ha riguardato l’area del Parco Sempione, luogo noto perché abitualmente frequentato da tossicodipendenti, spacciatori e persone senza fissa dimora. Nei giorni scorsi nell’area, dopo i servizi di prevenzione specifica posti in essere con l’ausilio anche di equipaggi della polizia locale, sono state identificate 15 persone, due delle quali deferite in stato di libertà all’autorità giudiziaria per inottemperanza al foglio di via obbligatorio e altre due per invasione di terreni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Oltre mille persone controllate tra San Leonardo, Oltretorrente e centro: due arresti per spaccio e 5 denunce per resistenza, documenti falsi e immigrazione clandestinaNell’ultima settimana, la Polizia di Parma ha intensificato i controlli nel territorio, verificando oltre mille persone tra San Leonardo, Oltretorrente e centro città.

Sabato sera di verifiche a tappeto dei carabinieri: 5 denunce, 21 multe e 170 persone controllateNel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Caserta hanno intensificato i controlli sul territorio, con un'operazione di verifica capillare.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.