Una donna è stata colpita alla testa con un martello durante un'aggressione su un autobus di linea in una frazione di Stroncone, nel Ternano. L'aggressore, che secondo le prime ricostruzioni è il marito della vittima, è fuggito e attualmente sono in corso le ricerche da parte delle forze dell'ordine. La donna si trova in ospedale, mentre le autorità stanno lavorando per rintracciare l'uomo.

Proseguono le ricerche del marito della donna gravemente ferita alla testa dopo essere stata aggredita ieri a martellate su un autobus di linea in una frazione di Stroncone, piccolo comune a pochi chilometri da Terni. La vittima è ancora ricoverata in rianimazione e in pericolo di vita all’ospedale di Terni. Il marito, identificato come il responsabile dell’accaduto, è riuscito a fuggire a piedi facendo al momento perdere le proprie tracce. La coppia e i precedenti La coppia è originaria del Nord Africa, dove si era sposata prima del trasferimento in Italia. La donna, 44 anni da compiere nei prossimi mesi, lavora come badante nella zona, mentre il marito è un operaio.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Aggredita a martellate su un bus nel Ternano, caccia al marito in fuga

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