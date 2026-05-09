Terni donna aggredita a martellate su un autobus di linea | è gravissima

A Santa Lucia di Stroncone, vicino Terni, una donna di 44 anni è stata aggredita mentre era a bordo di un autobus di linea. Secondo quanto riferito, è stata colpita più volte alla testa con un martello, e attualmente si trova in condizioni gravissime. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per identificare eventuali responsabili.

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Paura a Santa Lucia di Stroncone, vicino Terni: una 44enne è stata colpita più volte alla testa con un martello su un autobus di linea. L’aggressore è fuggito ed è ricercato dai carabinieri Violenta aggressione nel primo pomeriggio di oggi aSanta Lucia di Stroncone, vicino aTerni, dove una donna di 44 anni è statacolpita ripetutamente con un martello all’interno di un autobus di linea. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, una donna di origine marocchina che lavora come badante nella zona, sarebbe stata assalita improvvisamente da unuomoche la conosceva. L’aggressore, anch’egli straniero e sulla quarantina, dopo il pestaggio èfuggito a piedifacendo perdere le proprie tracce.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Terni, donna aggredita a martellate su un autobus di linea: è gravissima ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Terni, donna presa a martellate sul bus: è gravissimaUna donna di 44 anni di origini marocchine è stata violentemente aggredita con un martello su un autobus di linea, in località Santa Lucia. Stroncone, quarantaquattrenne aggredita su un bus di linea: è gravissima. Caccia all’aggressoreGrave episodio di violenza nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio nei pressi di Terni, a Stroncone. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Terni: avvocatessa aggredita in strada. Arrestata la giovane che voleva derubarla; Avvocatessa aggredita a Terni in pieno centro: arrestata 28enne ternana. Accusata anche di un secondo scippo ai danni di una studentessa; Terni, maltrattava l'anziana madre: arrestato 45enne dalla Polizia di Stato; Terni, donna 51enne portata in carcere per spaccio, rapina ed estorsione: condannata a 5 anni e 3 mesi di reclusione. Terni, donna aggredita a martellate su un bus di linea: è graveL'aggressore è fuggito ed è ricercato. Gli investigatori hanno recuperato il martello e indagano per ricostruire quanto successo. In base alle prime informazioni sembra che i due si conoscessero ... tg24.sky.it Donna aggredita a martellate su un bus, è gravissimaGrave episodio di violenza nel primo pomeriggio nei pressi di Terni, a Stroncone. Una donna, di origini marocchine di 44 anni, è stata violentemente aggredita su un autobus di linea, in località Santa ... rainews.it #Provincia #Terni: per orario di #lavoro, #trasferte e buoni #pasto si cambia. Avviso per un #dirigente x.com