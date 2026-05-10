? Domande chiave Come può la musica trasformarsi in uno strumento di ricostruzione psicologica?. Quali sono le contraddizioni emerse nel ritorno alla socialità post-lockdown?. Perché la fase della ripartenza è stata più complessa della clausura?. Cosa rivela il diario di Venturi sulla vera metamorfosi post-pandemica?.? In Breve Pubblicazione cartacea a Terni il 10 maggio 2026 dopo il precedente formato Kindle.. Musica come strumento di ricostruzione personale durante la Fase 2 post-lockdown.. Ciclo autobiografico di Daniele Venturi che prevede un terzo romanzo in arrivo.. Analisi della resilienza individuale attraverso il passaggio dalla clausura alla socialità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, arriva in libreria AdattivaMente: la musica per rinascere

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