Stasera alle 21, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Vigonovo, si terrà un concerto dei Reale. L’evento si svolge nel quadro di un’iniziativa musicale programmata per questa sera, con la partecipazione del gruppo musicale previsto per l’occasione. La serata si svolgerà all’interno della chiesa, che sarà aperta al pubblico per l’occasione.

Stasera, sabato 11 aprile 2026, alle ore 21, la chiesa di Santa Maria Assunta a Vigonovo ospiterà il concerto dei Reale. L’iniziativa, che vede la collaborazione tra l’amministrazione comunale e la parrocchia locale, è aperta gratuitamente a tutta la cittadinanza con un specifico verso le nuove generazioni. Dalle difficoltà degli anni Novanta alla missione artistica. Il progetto musicale dei Reale nasce dall’unione tra Alessandro Gallo e Francesca Cadorin. Entrambi gli artisti hanno attraversato un periodo complesso durante gli anni Novanta, segnato da momenti di smarrimento e disagio personale. La svolta nel loro percorso è avvenuta grazie all’incontro con la Comunità Cenacolo e con Madre Elvira. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vigonovo, il concerto dei Reale: musica e speranza per rinascere

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