Alagna a Siracusa | musica e solidarietà per la libreria di Jacques

A Siracusa, si terrà un evento musicale dedicato alla libreria di Jacques, un’iniziativa che unisce musica e solidarietà. Il concerto sarà finanziato attraverso il recupero dei diari del Grand Tour, che contribuiranno a sostenere la causa. Due artisti saranno presenti sul palco del Teatro Greco, pronti ad esibirsi davanti al pubblico. L’evento coinvolge la comunità locale e mira a raccogliere fondi per la libreria.

? Cosa scoprirai Come finanzierà il concerto il recupero dei diari del Grand Tour?. Chi sono i due artisti che canteranno al Teatro Greco?. Cosa permetterà la raccolta fondi per l'Associazione Jacques Fersen?. Perché Roberto Alagna ha scelto proprio Siracusa per questo evento?.? In Breve Concerto il 27 luglio alle ore 21.00 presso il Teatro Greco di Siracusa. Soprano Giuliana Di Stefano affianca il tenore Roberto Alagna sul palco siracusano. Proventi destinati all'Associazione Jacques Fersen ODV per il progetto La libreria di Jacques. Obiettivo reperire prime edizioni dei diari storici dei viaggiatori del Grand Tour. Il 27 luglio alle ore 21.00 il Teatro Greco di Siracusa ospiterà il concerto Una notte di festa italiana con Roberto Alagna e Giuliana Di Stefano per finanziare il progetto La libreria di Jacques.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alagna a Siracusa: musica e solidarietà per la libreria di Jacques Notizie correlate Roma. The Guitar Class e “La stanza della musica”, molto più di una presentazione in libreriaCronache Cittadine ROMA – Nella mattina di Sabato 21 Febbraio 2026, il ciclo di presentazioni del Volume antologico “The Guitar Class Vol. Riciclo e solidarietà: i tappi raccolti dai bambini diventano una libreria hi-tech per il reparto di Neuropsichiatria del GemelliL'impegno dei più piccoli può trasformarsi in un dono prezioso per chi attraversa un momento difficile.