Nuova offerta per acquisire Hoepli un fondo italiano presenta un piano da 20 mln | Mondadori in stand-by

Da fanpage.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fondo italiano ha presentato un'offerta da 20 milioni di euro per acquisire la libreria Hoepli, con l’obiettivo di mantenerla attiva come centro culturale. Attualmente, la liquidazione dell’azienda è in corso e sono state avviate le procedure di cassa integrazione per i dipendenti. Nel frattempo, la proposta del fondo si pone in contrasto con l’interesse di un’altra grande realtà editoriale, che al momento ha deciso di mettere in stand-by ogni possibile accordo.

Un fondo italiano sfida Mondadori: presentato un piano da 20 milioni per salvare l'intera Hoepli e rilanciarla come hub culturale, mentre la liquidazione è già avviata e sono partite le procedure per la cassa integrazione dei dipendenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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