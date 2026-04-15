Nuova offerta per acquisire Hoepli un fondo italiano presenta un piano da 20 mln | Mondadori in stand-by

Un fondo italiano ha presentato un'offerta da 20 milioni di euro per acquisire la libreria Hoepli, con l’obiettivo di mantenerla attiva come centro culturale. Attualmente, la liquidazione dell’azienda è in corso e sono state avviate le procedure di cassa integrazione per i dipendenti. Nel frattempo, la proposta del fondo si pone in contrasto con l’interesse di un’altra grande realtà editoriale, che al momento ha deciso di mettere in stand-by ogni possibile accordo.

Un fondo italiano sfida Mondadori: presentato un piano da 20 milioni per salvare l'intera Hoepli e rilanciarla come hub culturale, mentre la liquidazione è già avviata e sono partite le procedure per la cassa integrazione dei dipendenti.🔗 Leggi su Fanpage.it Mondadori vuole comprare il ramo scolastico di Hoepli: presentata l’offertaIl gruppo Mondadori ha presentato un'offerta per il ramo scolastico della casa editrice Hoepli: "Abbiamo fatto pervenire una diversa offerta che... Mondadori vuole comprare Hoepli: presentata l'offerta per una parte della casa editriceIl Gruppo Mondadori ha presentato un'offerta per l'acquisizione del ramo di Hoepli relativo all'editoria scolastica.